Termina o casamento de MC Carol e Cosme Santiago

Rio - MC Carol utilizou os stories do Instagram, nesta quinta-feira (10), para anunciar que chegou ao fim o seu casamento com o ator Cosme Santiago. A funkeira destacou que a decisão foi de comum acordo e que não aconteceu "nada grave" entre o ex-casal, que ficou junto por cerca de um ano e três meses.

"Não queria ter que vir aqui anunciar esse tipo de coisa! Mas como tornei meu casamento público desde o início, acho que tenho que comunicar as pessoas que torceram por nós! Meu casamento acabou! Não aconteceu nada grave. Desde o início do ano a gente vem conversando... e eu pensava que relacionamentos só acabavam quando acontecia algo grave, mas não! Coisinhas pequenas, pensamentos diferentes, costumes diferentes, podem, sim, afastar pessoas! E, infelizmente, nos afastou!", iniciou a cantora.



Em seguida, deixou uma mensagem respeitosa ao ex-marido. "Te desejo tudo de melhor! Desejo que você cresça e prospere de maneira correta! Desejo que você realize seus sonhos, assim como vou continuar realizando os múltiplos sonhos e objetivos que tenho", continuou Carol, que finalizou: "Agora partiu atuar, cantar, escrever e trabalhar num roteiro. Partiu trabalhar muito".

Casamentos

Em janeiro de 2024, Carol e Cosme realizaram o casamento civil em um evento surpresa para amigos e familiares. Na ocasião, a MC surpreendeu os convidados, que pensavam estar participando da inauguração da nova casa da cantora, com uma cerimônia ao ar livre, em Niterói.

Em setembro do mesmo ano, eles oficializaram novamente a união, dessa vez no religioso, em uma cerimônia no terreiro de Candomblé Ilê Axé Raízes Obá Kossô Omi, no Rio de Janeiro.