Leci Brandão é internada após mal-estar em show

Rio - Leci Brandão, de 80 anos, sofreu um mal-estar durante apresentação no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e foi encaminhada para o Hospital Samaritano Paulista, neste sábado (12). A equipe da cantora divulgou um comunicado atualizando o estado de saúde da artista.

"Na tarde de hoje, durante a apresentação no Festival Isso É Samba, no Parque Villa-Lobos, Leci Brandão teve um pico de pressão e um consequente mau súbito. Foi retirada do palco por sua produção, conduzida à ambulância UTI de remoção do evento", explicou em nota.

A previsão é de que Leci Brandão receba alta ainda na noite deste sábado. "Ela passou por exames de tomografia, raio-x e laboratoriais, todos felizmente com resultados positivos e tranquilizadores! A cantora passa bem, está lúcida".