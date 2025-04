Thales Bretas leva os filhos em exposição sobre Paulo Gustavo

Rio - Thales Bretas prestigiou com os filhos Romeo e Gael o lançamento da exposição "Paulo Gustavo - Rir é um ato de resistência" no Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Niterói, neste sábado (12). Déa Lucia, mãe do ator, também marcou presença no evento.

A mostra homenageia o legado do humorista, que também é pai dos meninos, morto em 2021 por complicações da Covid-19. Dividida em cinco galerias, a exposição imersiva é composta por figurinos usados pelo artista e seus personagens marcantes, materiais de acervo pessoal e vídeos de Paulo Gustavo. A mostra fica no mezanino do MAC e estará disponível para visitação de 13 de abril a 1º de junho.