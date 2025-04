Deborah Secco revela que 1º namorado a trocou pela irmã dela

Rio - Deborah Secco, de 45 anos, desabafou sobre os problemas de autoestima na adolescência e contou que seu primeiro namorado terminou a relação com ela para ficar com sua irmã. O rapaz a trocou por considerar a familiar da atriz mais bonita.

"Pelo menos era isso que me diziam. Uma colega de elenco me dizia que eu não seria protagonista porque não sou bonita", afirmou em entrevista ao podcast da Revista Wow.

A artista revelou que não chamava atenção dos meninos e detalhou o episódio em que foi trocada. "Tinha uma irmã que era muito mais bonita que eu. Então lembro que dei meu primeiro beijo... logo em seguida o menino terminou comigo e começou a namorar minha irmã, aos 12 anos. Lembro do primeiro beijo como se fosse hoje. E foi ruim".

Deborah Secco explicou que a situação se repetiu quando ficou interessada em um vizinho. "Passava o dia no muro olhando para a casa dele, esperando aparecer na varanda. E ele se apaixonou e começou a namorar minha irmã. Então, para mim, sempre fui a menina que não era bonita. Sempre a gente gosta do menino mais bonito do grupo, e esse mais bonito do grupo nunca gostou de mim. Sempre da minha irmã ou de outras meninas. E eu entendi que não era bonita", disse.