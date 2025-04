Ex-BBB Alane e filho de Preta Gil curtem show em clima de romance

Rio - Está rolando! A ex-BBB Alane Dias, 26 anos, e Francisco Gil, 30, foram vistos em clima de romance durante um show de Gilberto Gil no Allianz Parque, em São Paulo neste sábado (12). Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o casal abraçado e trocando carinhos no evento.



Fontes próximas ao casal revelaram que eles começaram a se aproximar durante o Carnaval. Recentemente, eles foram vistos juntos no Beah Park, em Fortaleza.



"Vocês acreditam que era pra eu ir embora ontem e eu não quis? Eu prolonguei a minha estadia aqui de tanto que eu estou feliz, de tanto que gostei, de tanto que eu consegui relaxar. Mas também, né… Neste lugar, se eu não conseguisse. Ai eu falei, não vou embora não, eu vou ficar, e aí fiquei", contou ela sobre a hospedagem no Nordeste.

FOFOS! Alane e Francisco Gil são flagrados juntos durante show de Gilberto Gil. pic.twitter.com/1HihsEgwIr — QG Alane Dias (@QGAlaneD) April 13, 2025

Antes de se envolver com Francisco, Alane teve um breve romance com o ator José Loreto. Filho de Preta Gil e Otávio Muller, o músico emagreceu recentemente quase 40 quilos e costuma ser discreto em relação à sua vida pessoal.