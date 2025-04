Simaria exibe as curvas em clique de biquíni

Rio - Simaria, de 42 anos, esbanjou beleza e boa forma em um clique publicado no Instagram Stories, neste domingo (13). Usando um biquíni estampado, a cantora curtiu um dia de praia e posou para uma foto no local. As curvas perfeitas da artista chamaram a atenção.

fotogaleria

Afastada dos palcos há quase três anos, Simaria prestigiou o show da irmã, Simone Mendes, em São Paulo, no início deste mês. A artista, que fazia dupla com a irmã até 2022, esteve presente na apresentação da familiar antes do show único da dupla Jorge & Mateus no Pacaembu.