Filha de Gugu, Sofia Liberato se casa nos EUA

Sofia Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato com a médica Rose Miriam, se casou nesta sexta-feira, (16), aos 21 anos, com e Gabriel Gravino. Eles oficializaram a união em uma cerimônia ao ar livre nos Estados Unidos, onde moram há anos. O romance começou em 2020.



"Em meio à loucura de uma pandemia, Deus te colocou em minha vida", disse Sofia durante a cerimônia.

Em seus stories do Instagram, a noiva compartilhou o instante em que ela e Gabriel surgiram no local da celebração a bordo de uma Ferrari vermelha, modelo 458 Itália, avaliada em mais de R$ 2,5 milhões.



Na véspera do casamento, Sofia compartilhou uma reflexão sobre a nova etapa: "Faltam só 24 horas para o nosso para sempre... na vida, muitas coisas passam - sonhos, fases, pessoas. Mas a Palavra de Deus nos lembra que três coisas permanecem: fé, esperança e amor. A fé nos sustenta, a esperança nos fortalece, mas o amor é o maior de todos, porque ele reflete o próprio Deus. O amor verdadeiro não é só sentimento - é uma escolha diária de viver com compaixão, perdão e humildade."

Gugu Liberato morreu em novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico em sua casa de Orlando nos Estados Unidos. Ele deixou três filhos: as gêmeas Sofia e Marina e o primogênito João Augusto Liberato.