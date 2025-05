Sandy e o namorado curtem noite de teatro em São Paulo

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Sandy, de 42 anos, fez a primeira aparição pública com o namorado, o médico Pedro Andrade, na noite deste sábado (24), em São Paulo. O casal chegou juntinho ao teatro Sérgio Cardoso, no bairro Bela Vista, para conferir a peça "O Céu da Língua", estrelada por Gregório Duvivier, e chegou a dar as mãos em um momento.

Desde julho, o nutrólogo foi apontado como novo affair de Sandy. Ele é dono de uma clínica no Jardim Paulista, médico formado na Universidade cidade de São Paulo, doutorando em Genômica pela USP e pós-graduado em Nutrologia e Medicina Preventiva. Além disso, ele tem cursos de extensão em Nutrigenômica na Universidade da Carolina do Norte e Mind and Body Medicine em Harvard.