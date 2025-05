Com a voz rouca, Simone Mendes vai às lágrimas em show

Rio - Simone Mendes, de 41 anos, foi às lágrimas durante seu show no Curitiba Country Festival, neste domingo (25), por estar com problemas na voz. No palco, a cantora lamentou o fato de estar rouca e não poder "fazer com excelência" a apresentação. Com isso, ela pediu ajuda aos fãs.

"Não sei se vocês estão percebendo, mas estou sem voz, a minha voz está rouca, falha. Uma das coisas piores para o artista é não poder fazer com excelência o que mais ama fazer. Mesmo sem voz, não podia deixar de vir abraçar vocês, espero que vocês sejam a minha segunda voz essa noite, que a gente faça um show lindo", comentou Simone, emocionada.

Ela foi ovacionada pelo público. "Simone, eu te amo", entoou a plateia. "Eu tenho que gravar um DVD aqui em Curitiba. Não é verdade?", disse a cantora na sequência.