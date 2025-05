TV Globo debocha de Virginia Fonseca depois de anúncio na Grande Rio

Rio - O "Fantástico", da TV Globo, exibiu uma paródia debochando de Virginia Fonseca, neste domingo (26), depois da influenciadora digital ter prestado depoimento na CPI das Bets e ter sido anunciada como a nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2026

"Tem aposta nova na folia, é a Rainha da 'beteria', que transformou em Carnaval a CPI. Pode apostar que é por amor que ela está aí. Bet, bet, bet, bet forte o tamborim. Nunca vi uma rainha que amasse samba assim. Bet, bet, bet, bet forte o tamborim. Põe tigrinho na avenida pra rolar mais um din din", dizia a música exibida no quadro "Isso a Globo Não Mostra".

A publicação repercutiu. "Gente, imagina ser feita de chacota em um dos jornais mais importantes do país", opinou uma seguidora. "Muito bom essa 'bet da bateria'", elogiou um usuário do X, antigo Twitter. "Da hora que a torcida da Grande Rio está do lado da TV Globo. A gente também não quer a Virginia como rainha de bateria", disse outro torcedor.

Por outro lado, algumas pessoas apontaram o fato da emissora transmitir propagandas de casas de apostas. "Agora só falta não aceitar mais dinheiro de bet para patrocinar a programação né, 'Glo'"?, expressou uma espectador. "Mas a própria TV Globo divulga horrores bet nos intervalos", falou uma usuária das redes sociais. "Criativo, mas aí vocês vão ter que parar de divulgar bet também", disparou outra internauta.