Ivete Sangalo completa 53 anos e recebe homenagem do marido

Rio - Ivete Sangalo completa 53 anos nesta terça-feira (27) e recebeu diversas homenagens de amigos e familiares nas redes sociais. A equipe da artista publicou um vídeo emocionante narrado por Preta Gil e com imagens da cantora. A mensagem define a cantora como uma mulher amorosa, poderosa, de alegria contagiante e pura simplicidade na essência.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)



"Hoje é dia de Ivete… E tudo o que a gente quer é te desejar aquilo que você espalha por aí todos os dias: amor — e muita, muita música! Feliz aniversário, Veveta! Obrigado por ser inspiração. Que seu caminho seja sempre de luz — e que nunca faltem palcos, festas e alegrias na sua vida!", diz a legenda.

Vários famosos aproveitaram a publicação para parabenizar Veveta. "Viva! Aquela que faz da vida uma festa, que é a personificação da alegria, que traduz a existência em felicidade. Parabéns", comentou Rita Batista. "A moça mais bonita da cidade. Coração generoso. Vivaaa!", celebrou o cantor Saulo. "Parabéns, rainha", disse Lore Improta. "Parabéns. Muitos anos de vida. Muita felicidade. Muito mais sucesso. Te amo", afirmou Evaristo Costa.

Na mesma rede social, Daniel Cady compartilhou imagens ao lado da mulher e se declarou para ela. "Meu amor, minha vida… Hoje é o seu dia, mas quem celebra sou eu, por ter o privilégio de caminhar ao seu lado há mais de 16 anos. O tempo passa, mas o meu amor por você só se fortalece, se aprofunda e se renova a cada dia. Você é minha inspiração, minha parceira, minha alegria… é quem me ensina, com sua força, sua generosidade e esse coração gigante, a ser uma pessoa melhor. Construímos juntos uma linda história, cheia de cumplicidade, de sonhos realizados e de muito amor", afirmou.



"Te amo mais do que as palavras podem expressar. Que a vida continue te abençoando com saúde, luz e felicidade. Estarei sempre aqui, ao seu lado, torcendo, cuidando e te amando, hoje e sempre. Feliz aniversário, minha passarinha", concluiu.