André Marques lamenta morte do pai

Rio - André Marques, de 45, lamentou nas redes sociais a morte do pai, Otto de Souza Marques Junior, nesta terça-feira (27). O apresentador publicou no Instagram um clique ao lado do familiar e disse que pretende encontrá-lo um dia.

"O olho azul fica pra quando nós nos encontrarmos em outro lugar, meu pai… Descanse e cuide de nós. Corra com gordinha aí nesse paraíso, e um dia espero encontrar vocês aí … Obrigado, te amo", escreveu na legenda.

A empresária de André explicou que Otto morreu na última noite devido uma parada cardíaca. Ele lutava contra um câncer no pâncreas. "Estávamos dentro do avião com destino a Salvador quando fomos avisados! Retiramos as malas seguimos para o hospital. Foi o tempo do André se despedir e ele descansou", disse.

Vários famosos demonstraram apoio a André. "Meus sentimentos amigo... Um abraço muito carinhoso e apertado… em oração por vocês", disse Thaís Fersoza. "Meu amor, muita luz pra nova vida dele e muito amor e força para você e sua família! Te amo", afirmou Cissa Guimarães. "Meus sentimentos", declarou Aline Campos. "Sinto muito", reagiu Tatá Werneck. "Irmão, que Deus conforte o seu coração e da sua Família. Meus sentimentos. Que o seu Papai siga em Paz e na Luz", comentou Ana Furtado.

O velório de Otto acontece nesta terça, de 11h às 14h, no Crematório do Cemitério da Penitência, capela 7.