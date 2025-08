Ator Mauricio Silveira tem piora e precisa de doação de sangue

Rio - Conhecido por trabalhos em "Cobras e lagartos" (2006) e "Insensato Coração" (2011), da TV Globo, e "Reis" (2022), da Record, o ator Mauricio Silveira apresentou piora em seu estado de saúde e precisa de doações de sangue. A informação foi compartilhada nas redes sociais do artista, que está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio, nesta quinta-feira (31).

"Então, gente, infelizmente, no dia de hoje, o Mauricio teve uma piora e ele tá precisando de doação de sangue por urgência. Qualquer tipo sanguíneo é válido, tá? Quem por algum acaso de saúde ou questões de saúde não puder doar, repassa esse vídeo pra quem possa doar. Isso também já ajuda para caramba. E eu conto com vocês. Bora junto que ele vai sair dessa", pediu Alexandra Xavier, amiga de Mauricio, no vídeo.









Para doar, é necessário apresentar um documento com foto, ter entre 16 a 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde e ter repousado na noite anterior. Não é preciso estar em jejum, mas é recomendado evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a coleta.

No último domingo (27), a família informou que Mauricio está em coma induzido. "Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica. Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção".

Por fim, pediram orações. "Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa".