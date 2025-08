'Criança Esperança' será apresentado por Xuxa, Eliana e Angélica

Rio - Eliana, Angélica e Xuxa serão as apresentadoras do "Criança Esperança 2025", que acontecerá no dia 27 de outubro. A novidade foi divulgada pela TV Globo, nesta sexta-feira (1º).

No ano passado, as artistas participaram da corrente do bem como convidadas e cantaram os sucessos "Vou de Táxi", "Ilariê", "Dedinhos" e "Lua de Cristal" em um show histórico. O momento, claro, repercutiu nas redes sociais.

Desde 1985, o Criança Esperança, em parceria com a UNESCO, já arrecadou mais de R$460 milhões de doações, destinadas a mais de 6 mil iniciativas sociais, beneficiando diretamente mais de 5 milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo território brasileiro. Em 2025, 80 instituições serão beneficiadas.