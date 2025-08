Edvana Carvalho se destaca em cena de 'Vale Tudo' e recebe elogios

Rio - A cena do embate de Eunice (Edvana Carvalho) e Odete Roitman (Debora Bloch) , em "Vale Tudo", da TV Globo, movimentou as redes sociais, nesta sexta-feira (1º). A costureira foi tirar satisfação com a dona da TCA, na casa de Celina (Malu Galli) depois da executiva oferecer dinheiro para Fernanda (Ramille) se afastar de Tiago (Pedro Waddington).