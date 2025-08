Sabrina Sato publica cliques sensuais com Nicolas Prattes

Rio - Sabrina Sato, de 44 anos, elevou a temperatura, neste sábado (2), ao compartilhar uma série de fotos com o marido, Nicolas Prattes, de 28, no Instagram. Nas imagens, o casal aparece renovando o bronzeado e trocando carinhos na piscina da Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo.

Em outras fotos, Sabrina aparece de maiô cavado, com a palavra 'iconic', e exibe o corpo escultural. Nos comentários, Nicolas escreveu: "Para mim é uma honra dizer que eu *+#+ # *^+%# *^%# #% *+^% todos os dias!".

Juntos desde o início de 2024, o casal oficializou a união no dia 10 de janeiro deste ano.