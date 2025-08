Fábio Assunção relembra assédio na infância

Rio - Fábio Assunção, de 53 anos, falou pela primeira vez sobre o assédio que sofreu na infância durante o quadro 'Pode Perguntar', com entrevistas feitas por profissionais dentro do espectro autista, no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (4). O ator recordou que contou o caso para alguns familiares na época.

"Eu tive um vizinho quando era garoto, quando eu tinha uns oito, nove anos, que ele me chamou para ir para o apartamento dele em Santos. Eu entrei, ele começou a me mostrar um monte de revista. Daqui a pouco ele colocou a mão em mim, ele pegou e botou a mão e eu saí correndo", relatou.

"Eu não sabia formular que era um assédio, mas eu contei para minha irmã. A minha irmã falou: 'Imagina'. Contei para minha mãe: 'Imagina, o nosso vizinho de muitos anos'. Então eu fiquei meio assim...Eu nunca falei sobre isso porque eu também não acho que dê para comparar os assédios que um homem tem, os assédios que uma mulher tem", acrescentou.

No quadro, Fábio também refletiu sobre a vida. "Tem coisas que a gente fez na vida que a gente olha hoje e 'ah não foi legal isso'. Mas se eu for apagar alguma coisa da minha vida, é como se eu apagasse quem eu sou hoje. Isso é resultado dos 53 anos que eu tive", afirmou.

Em seguida, ele citou suas internações em clínicas de reabilitação devido ao vício de álcool e drogas. "Eu também tive as minhas internações. E isso normalmente faz com que a gente sinta vergonha. Só que, pensa bem, quem é que está no mundo que não tenha as suas dores, as suas dificuldades? Durante um tempo, eu ficava com vergonha, quase me desculpando para o mundo. Mas o que vivi me mostrou que sou um ser humano", analisou.

"O que eu vivi me mostrou exatamente isso, que eu sou um ser humano" UAAAU #Fantástico pic.twitter.com/B6LRYLeSih — TV Globo (@tvglobo) August 4, 2025

O ator, então, contou quais são os cuidados dele com a saúde mental. "Nada está garantido. Você pode recair, você pode ter novos problemas, mas eu acho que você estando conectado com você, estando trabalhando, isso daí, você vai levando sua vida com muito menos riscos. Faço análise toda semana. Acho que hoje minha vida já está normalizada de alguma maneira".

Questionado sobre o momento mais difícil da carreira de 34 anos, Fábio mencionou a decisão de deixar o elenco da novela "Negócio da China" (2008), da TV Globo, para cuidar da saúde. "Com 25 anos eu já tinha minha casa, minhas coisas. Mas eu também vivia muito sozinho, então eu entrei em um colapso. Mas quando eu fazia 'Negócio da China' eu tive que sair no meio da novela pra me tratar, colocar minha vida em ordem. Mesmo sabendo a exposição que eu ia ter em relação a isso. Então esse foi um momento difícil".

O artista expôs, por fim, seus medos. "Que aconteça alguma coisa em mim que eu não possa trabalhar".