MC Livinho disse que viu a morte em acidente de moto: 'Estava partindo'

Rio - MC Livinho, de 30 anos, revelou detalhes do acidente de moto que sofreu, na último dia 29, em São Paulo, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (3). Na ocasião, um carro o fechou o artista, provocando a batida e a queda do cantor. Momentos depois, ele foi socorrido por uma ambulância.

"Eu olhei pro teto da ambulância e vi aquela luz ficando mais forte, mais forte, mais forte. Eu comecei só a pedir perdão: ‘perdão, me perdoem, amo vocês, me desculpem qualquer coisa’. Chegou minha hora", contou ele, enquanto ainda estava internado no hospital. "Irmão, eu vi eu vi que eu estava partindo. E graças a Deus não foi isso", acrescentou.

Logo após o acidente, Livinho publicou algumas imagens da situação nas redes socias. Ao chegar na unidade de saúde, exames identificaram uma perfuração no pulmão do cantor, - que fez com que ele precisasse ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - além de ferimentos na mão, onde teve que receber suturas. "Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Eu caí com o tanque em cima da minha barriga e dei uma ‘chicotada’ no chão. Minha lombar e as costas bateram direto no asfalto", relatou.

Confirmado no elenco do "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", Livinho entendeu que seu estado de saúde era grave ao cuspir sangue. "Quis fazer o vídeo ali na hora, porque eu estava na adrenalina e não percebi que tinha acontecido nada grave até então, só estava com dor nas costas. Mas quando eu cuspi, eu vi o sangue. Foi aí que percebi que a situação era grave".

O artista, então, revelou se teve medo de morrer. "Comecei a conversar com Deus, falei: 'Deus, me perdoe por todos os meus erros, me receba de braços abertos'. Pensei no DVD que eu gravei, no meu filho, na minha carreira, nos meus fãs, na minha história, tudo ali em em milésimos de segundos. Me fez reavaliar muitas coisas na sobre a vida, sobre a importância de valorizar a vida".

O DVD que Livinho cita foi gravado, na comunidade dos Pimentas, em Guarulhos, no dia anterior ao do acidente. Esse é o primeiro audiovisual da carreira do cantor e terá 19 músicas.