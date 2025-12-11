Ana Castela surge com olho inchado e fala do estado de saúde

Rio - Ana Castela, de 22 anos, surgiu nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (10), com o olho inchado. A situação logo preocupou os fãs. A 'Boiadeira', então, atualizou os admiradores sobre o estado de saúde, dizendo que estava com conjuntivite e já havia iniciado o tratamento.

"Galera, para quem está preocupado com meu olho, é conjuntivite, tá? Porque está dando aquelas 'remelinhas' aqui", iniciou a cantora, mostrando como estava o olho. Em seguida, complementou:

"Já fui comprar colírio, vou passar, tomar remédio. Podem ficar despreocupados. Está bem feio. Agora deu uma diminuída, estava mais feio. É isso. Não fiquei preocupados. Obrigada pelas mensagens", disse a sertaneja, entre risos.

O estado de saúde de Ana chamou a atenção em stories anteriores, em que ela comentou sobre sua rotina agitada: "Hoje foi um dia super corrido, acordei cedo, fui na TV Globo. Conheci os bastidores da novela 'Coração Acelerado', em que eu vou participar. Fizemos reuniões lá".

A própria artista reparou no problema de saúde. "Olha meu olho, está machucado, não sei o que é, não sei o que aconteceu. Agora acabei de posar em Londrina e tem live para vocês com a Avon".

A cantora lançou a primeira coleção de maquiagem com a marca de cosméticos recentemente. O novo folhetim das 19h da TV Globo, mencionado por ela, estreia no dia 12 de janeiro. A obra é criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.