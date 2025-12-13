Silvio Santos discursa em vídeo feito por IA no lançamento de novo canal do SBT

Rio - O Grupo Silvio Santos lançou oficialmente o SBT News em uma cerimônia realizada nos estúdios do SBT, em Osasco, na Grande São Paulo. O novo canal de notícias, com programação dedicada 24 horas ao jornalismo, estreia nesta segunda-feira (15).

O evento foi marcado por uma homenagem especial a Silvio Santos, morto em agosto de 2024. No dia em que o apresentador completaria 95 anos, ele "retornou" simbolicamente ao palco por meio de um holograma criado com o uso de inteligência artificial.



"Quando eu comecei na televisão, ninguém imaginava que um dia a gente ia ter um canal só para a notícia, 24 horas por dia", disse o Silvio Santos. "Hoje, a informação correta, profissional, é essencial para ajudar as pessoas a crescerem, a conviverem bem umas com as outras e deixar o país mais forte. E é por isso que nasce o SBT News, para informar com verdade, com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito ao público", completou.