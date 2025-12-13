ASSINE JÁ!
Silvio Santos discursa em vídeo feito por IA no lançamento de novo canal do SBT

Cerimônia contou com a presença do presidente Lula e de Alexandre Moraes, ministro do STF; SBT News estreia segunda-feira (15)

Rio - O Grupo Silvio Santos lançou oficialmente o SBT News em uma cerimônia realizada nos estúdios do SBT, em Osasco, na Grande São Paulo. O novo canal de notícias, com programação dedicada 24 horas ao jornalismo, estreia nesta segunda-feira (15).
O evento foi marcado por uma homenagem especial a Silvio Santos, morto em agosto de 2024. No dia em que o apresentador completaria 95 anos, ele "retornou" simbolicamente ao palco por meio de um holograma criado com o uso de inteligência artificial.

"Quando eu comecei na televisão, ninguém imaginava que um dia a gente ia ter um canal só para a notícia, 24 horas por dia", disse o Silvio Santos. "Hoje, a informação correta, profissional, é essencial para ajudar as pessoas a crescerem, a conviverem bem umas com as outras e deixar o país mais forte. E é por isso que nasce o SBT News, para informar com verdade, com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito ao público", completou. 

A cerimônia reuniu autoridades dos três Poderes, além da família Abravanel. Estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Todos fizeram breves discursos.

O ministro Alexandre de Moraes ressaltou o papel do jornalismo profissional no combate à desinformação. “Só se combate a desinformação com a boa informação, com a liberdade de imprensa, seriedade de imprensa e competência da imprensa”, afirmou.

O presidente Lula também falou sobre o papel da imprensa. “O jornalista não deve julgar; quem julga é o juiz. O jornalista existe para informar, com base na verdade, doa a quem doer. A imprensa só é útil se for livre”, declarou.

Programação e estreia

O SBT News entra no ar nesta segunda-feira (15), às 18h30, com o Jornal do "SBT News", apresentado por Celso Freitas e Marina Demori. O canal terá mais de 20 horas diárias de jornalismo, com foco em política, economia e temas de interesse nacional e internacional.

Durante a semana, a programação ao vivo começa às 6h, com o "News Primeira Edição", apresentado por Luara Castilho. Ao longo do dia, o canal exibe programas como "News Manhã", "Radar News", "Central de Notícias", "Poder Expresso" e "News Noites".

O canal estará disponível nas operadoras Claro (586), Vivo (576), Sky (580) e Oi (175), além do YouTube, do +SBT e de plataformas FAST em TVs Samsung, LG, AOC e no sistema Roku.

Além da grade de hard news, o SBT News anunciou parceria com a EXAME para troca de conteúdos e exibição de programas especiais. O canal também contará com um time amplo de jornalistas, comentaristas e especialistas em áreas como economia, política, saúde, ciência e relações internacionais.
