Sophie Charlotte e João Gomes gravam especial de Natal com Roberto Carlos

Rio - O "Especial Roberto Carlos – Noite Feliz", que vai ao ar na TV Globo no dia 23 de dezembro, foi gravado por Roberto Carlos em Gramado. O show aconteceu nesta sexta-feira (12) e teve um repertório que misturou clássicos e novidades.



O Rei recebeu no palco artistas como João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém e Supla, criando duetos inesquecíveis. Ao lado de Sophie Charlotte, Roberto Carlos reviveu o romantismo em "Proposta", música que integrou a trama da atriz em "Três Graças".