Roberto Carlos é levado ao hospital após incidente durante gravação de clipe

Rio - Roberto Carlos, de 84 anos, passou por um susto na madrugada deste domingo (14) durante as gravações do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha. De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, "houve uma falha no freio do Cadillac conduzido pelo cantor, que acabou atingindo três carros da equipe".



Após o ocorrido, Roberto Carlos e outras três pessoas foram levados ao Hospital Arcanjo São Miguel. Todos passaram por exames médicos e receberam liberação pouco depois, sem registro de ferimentos graves.

