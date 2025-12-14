Biel recorda trabalho com Iza e expõe mágoa: 'Nunca mandou uma mensagem'

Rio - Biel, de 29 anos, criticou a Iza, de 35, que já integrou a banda do cantor como backing vocal, e afirmou que a artista desapareceu após alcançar o sucesso. O desabafo ocorreu durante sua participação no programa "Sabadou com Virginia", do SBT, que foi ao ar neste sábado (13).



"Levei ela a vários programas da Globo e ela nem me segue [nas redes sociais]. Já passei por vários momentos difíceis e ela nunca mandou uma mensagem perguntando se eu estava precisando de ajuda", disse o participante de "A Fazenda 12". Apesar do distanciamento, Biel afirmou que gostaria que houvesse algum tipo de aproximação entre os dois.



Os dois trabalharam juntos no início da carreira, em 2016, e chegaram a se apresentar no "Caldeirão do Huck", cantando a música "Melhor Assim". Eles também interpretaram a canção no programa "Encontro com Fátima Bernardes".

Segundo Biel, após acompanhar Iza em apresentações e programas da Globo, a artista assinou contrato com uma gravadora e passou a seguir carreira solo, sem manter contato. Apesar disso, ele mantém lembranças da parceria e expressa o desejo de que a relação pudesse ser retomada de forma amigável.

Relembre:



