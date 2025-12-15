Tata Werneck dá resposta afiada a internauta que a chamou de 'socialista de iPhone'

Rio - A apresentadora Tata Werneck, de 42 anos, rebateu uma internauta que a chamou de "socialista de iPhone" nos comentários de uma publicação no Instagram, neste domingo (14). A postagem mostrava que ela havia sido flagrada comprando produtos da Apple em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

"Que lindo, socialista de iPhone 17 Pro Max?", escreveu a mulher, que logo recebeu uma resposta da humorista. "Adivinha? Comprei pra minha equipe, pras pessoas que trabalham comigo", afirmou.

Em seguida, a internauta que atacou a apresentadora a parabenizou. "Ganhou muitos pontos comigo", confessou.

Tata também recebeu apoio de outros seguidores. "Me contrata?", brincou uma mulher. "E eu aqui toda feliz porque comprei o meu em suaves 14 prestações", comentou um homem.