Vídeo! Cissa Guimarães dá beijão na boca de Chico Buarque durante ato em Copacabana

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães beijou a boca do cantor Chico Buarque neste domingo (14), no ato contra o PL da Dosimetria em Copacabana, Zona Sul do Rio. Depois, o artista quase caiu, mas foi segurado por ela e seguranças que estavam no local. Fãs presentes no local gravaram o momento.

O protesto reuniu milhares de pessoas e contou com apresentações de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Emicida, Xamã, entre outros. Os deputados federais Tarcísio Motta, Chico Alencar e Glauber Braga, do PSOL, discursaram no trio elétrico que passou pela Avenida Atlântica, na altura do Posto 5.

Protestos em outras cidades

A manifestação fez parte de uma mobilização nacional. Em Minas Gerais, o protesto aconteceu na Praça Raul Soares, no Centro de Belo Horizonte, com destino à Praça Sete. Os participantes levaram cartazes com frases como "sem anistia" e "não à impunidade".

Já em Brasília, os manifestantes se concentraram em frente ao Museu da República e marcham pela Via S1, em direção ao Congresso Nacional.

A aprovação do PL da Dosimetria na Câmara dos Deputados pode reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados por tentativa de golpe de Estado.