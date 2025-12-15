Cacau Protásio perde o pai, aos 84 anos: 'Nos momentos felizes era o melhor'

Rio - Cacau Protásio lamentou a morte do pai, Manuel Francisco Monteiro, em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (14). Ele faleceu aos 84 anos, em Minas Gerais, em decorrência de um câncer nos ossos. A atriz, que está na Republica Dominicana gravando o filme "Os Farofeiros 3", publicou um vídeo com vários momentos ao lado do familiar na rede social e o homenageou.

"Descansa em paz. Chegou sua hora, Deus e minha vó estão te esperando. Você foi o pai que eu pedi a Deus? Não, mas era meu pai, nos momentos felizes era o melhor, engraçado, debochado, os defeitos não adianta falar agora, vamos deixar nas lembranças. A Rua do Matoso que sabe da sua vida. Monteiro da Motoso o melhor Lanterneiro", escreveu.

Ela também deixou uma mensagem para a irmã. "Paula, você é a melhor filha, a melhor irmã do mundo. Eu queria está aí com você agora. Estou longe mas meu coração está com você minha irmã".

