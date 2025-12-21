Marisa Monte canta com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho em show no Rio

Rio - Marisa Monte fez participação especial no show do projeto “Dominguinho” neste sábado (20), na Brava Arena Jockey, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A cantora subiu ao palco ao lado de João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho para interpretar “Velha Infância”, clássico dos Tribalistas, grupo que marcou a carreira dela nos anos 2000.

Antes de subirem ao palco, João Gomes e Marisa Monte se encontraram nos bastidores e protagonizaram um momento descontraído, dançando forró juntos. O cantor compartilhou o registro nas redes sociais e celebrou o encontro: “Forrózin com a minha amiga Marisa Monte. Obrigado por visitar o nosso show e por esse momento único!”. Nos comentários, Marisa retribuiu o carinho e elogiou o projeto: “Foi muito lindo!! Parabéns, Dominguinho! Vocês são demais!"





Sobre a recepção do álbum acústico, João destacou a resposta do público mais jovem. “A juventude abraçou o projeto de um jeito bonito. Muita gente que só conhecia o piseiro começou a escutar forró raiz. Acho que a gente conseguiu criar uma ponte entre o antigo e o novo.” O "Dominguinho" reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê em um álbum e uma turnê acústica que valoriza a música nordestina com uma abordagem moderna. O projeto conquistou reconhecimento nacional e internacional, com prêmios como o Latin Grammy e o Prêmio Multishow, além de boa recepção do público jovem.Em entrevista recente ao Dia , João comentou sobre a criação do projeto e o momento vivido pelo trio. “Eu já era fã dos dois, e a gente sempre falava que queria fazer algo que honrasse nossas origens. Quando começamos a cantar juntos, tudo encaixou. Parecia que a música já existia antes da gente se juntar. ‘Dominguinho’ é amor pela nossa cultura”, afirmou.O cantor também falou sobre o significado das premiações para a música nordestina. “Representa que o mundo está olhando pra gente. Que nossa cultura não é pequena, não é regional – é universal. O Grammy não é meu, é do Nordeste inteiro. É do forró, do triângulo, da sanfona, dos mestres que vieram antes”, disse.Sobre a recepção do álbum acústico, João destacou a resposta do público mais jovem. “A juventude abraçou o projeto de um jeito bonito. Muita gente que só conhecia o piseiro começou a escutar forró raiz. Acho que a gente conseguiu criar uma ponte entre o antigo e o novo.”

