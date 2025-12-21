Ivete Sangalo e Carlinhos Brown participam do show de Gilberto Gil

Rio - Gilberto Gil apresentou, neste sábado (20), o último show do ano da turnê "Tempo Rei" na Arena Fonte Nova, em Salvador. A apresentação marcou mais uma passagem simbólica do cantor pela cidade onde a turnê começou, em março de 2025.



O espetáculo contou com participações especiais de Ivete Sangalo e Carlinhos Brown. Ivete dividiu o palco com Gil na música "Vamos Fugir", enquanto Brown cantou "Nos Barracos da Cidade" ao lado do compositor.



A turnê "Tempo Rei" percorreu diversas capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Recife, Porto Alegre e Belém. O projeto reúne canções que atravessam mais de seis décadas da carreira do artista como "Aquele Abraço", "Esperando na Janela", "Se Eu Quiser Falar com Deus", "Toda Menina Baiana" e "Tempo Rei", que dá nome à turnê.



Aos 83 anos, Gilberto Gil anunciou que esta será sua despedida dos grandes palcos. A turnê segue até março de 2026, com apresentações em Belém e São Paulo. O último show está marcado para o dia 28 de março, no Allianz Parque, na capital paulista.

Assista: