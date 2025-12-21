Dado Dolabella se manifesta após se envolver em acidente

Rio - O ator Dado Dolabella usou as redes sociais na tarde deste sábado (20) para comentar sobre um acidente de trânsito ocorrido durante a madrugada em São Paulo. Segundo relatos obtidos pelo Folha de São Paulo, ele teria se envolvido em uma colisão na Avenida Ricardo Jafet, no Ipiranga, com o carro de um motorista de aplicativo e deixado o local logo em seguida. Testemunhas afirmaram que o ator aparentava estar embriagado.



No Instagram, Dado negou as acusações. “Eu preciso esclarecer sobre o acidente que aconteceu comigo ontem, que tão dizendo que eu fugi e isso não é verdade”, escreveu. Ele afirmou que ainda não havia acessado a via principal quando o outro veículo colidiu com seu carro. “Eu tava saindo do drive-thru e não tinha nem acessado a via ainda quando o outro carro veio e bateu no meu carro”, explicou.



O ator disse que o motorista do outro veículo estava alterado. “O carro que veio tinha um insulfilm tão escuro que não dava pra ver nada. Então, provavelmente por causa desse insulfilm ele não me viu, bateu no meu carro, desceu do carro colocando a culpa em mim, gritando, falando alto”, afirmou.



Dado destacou que estava acompanhado da filha durante o acidente. “Eu tava com a minha filha pequena, adolescente, no carro comigo e ela ficou muito assustada com tudo aquilo”, contou.



Ao justificar sua saída do local, o ator afirmou que agiu para proteger a filha. “E aí, pra proteger ela, com a situação que ficou ali totalmente, né, insegura, não dava pra saber o que que ia ser a ação do rapaz alterado ali no momento… eu peguei e fui embora fazer o B.O. de acidente. Mas graças a Deus no local tem câmeras e a verdade vai aparecer”, disse.