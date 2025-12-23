MC Daniel e Lorena Maria trocam acusações e movimentam a web

Rio - A polêmica entre MC Daniel, de 26 anos, e Lorena Maria, também de 26, mãe de seu filho Rás, de dez meses, ganhou grandes proporções nas redes sociais nesta segunda-feira (22). Após ter três show cancelados devido a exposição da ex, o funkeiro se pronunciou pela primeira vez em um longo vídeo publicado em suas redes sociais. Poucos minutos depois, Lorena respondeu com uma sequência de stories, dando início a uma troca pública de acusações.



Pronunciamento de MC Daniel



No início do vídeo, MC Daniel afirmou que não gostaria de estar se pronunciando, mas que decidiu falar por respeito aos fãs: “Essa semana aconteceu um caso que tomou uma proporção muito grande, que está afetando a minha vida pessoal e profissional. Infelizmente, eu não gostaria de estar fazendo isso aqui, mas vou fazer em respeito aos meus fãs”.



O cantor explicou a cronologia do relacionamento com Lorena Maria para negar as acusações de traição. Segundo ele, os dois se conheceram em março de 2024 e, até julho, quando Lorena descobriu a gravidez, ambos ficavam com outras pessoas. O namoro, de acordo com ele, só foi oficializado em agosto.



“Tenho o print de todas essas mensagens, de tudo que foi conversado, com datas, horários e tudo mais. Fiquei com a menina em junho, troquei mensagem com a menina outras vezes, mas foram coisas de festa, de show [...] E aí teve aquela outra mensagem em agosto ali”.



MC Daniel afirmou que as mensagens usadas por Lorena como prova de traição aconteceram antes do início oficial do namoro: “Fiquei com a menina em junho, eu comecei a namorar em agosto. Então, eu não estava namorando ela [Lorena Maria]. Ela sabe que eu não estava namorando ela”.



Ele também contou como Lorena teve acesso às conversas: “Tanto que ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano, ela não terminou comigo. Dormi e ela pegou meu celular escondida e acessou meu celular porque ela tinha a senha, eu não tinha a senha do celular dela”.



O funkeiro também negou as acusações de não pagar pensão ou de se recusar a ajudar com fraldas e despesas do filho: “Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a de pensão. Se eu não pagasse pensão para o meu filho, eu estaria preso”. Segundo MC Daniel, existe um acordo verbal entre ele e Lorena Maria, no qual ele é responsável por todas as despesas: “Água, luz, mercado, dedetização, gás, absolutamente tudo relacionado a nós três era responsabilidade minha”.



Ele detalhou os custos que afirma bancar: “Aluguel de R$ 29 mil, duas babás 24 horas por dia, convênio médico e todas as despesas da casa onde Lorena vive com o bebê”. O cantor disse que os conflitos começaram quando foi solicitado que ele registrasse as babás: “Não faz sentido que eu registre as babás que trabalham numa casa que eu não moro e que eu não convivo”.



MC Daniel afirmou que tentou resolver a situação de forma privada antes da exposição nas redes: “A gente tentou através de advogado, através de amigos próximos, através de empresários, através de terapeutas, através de psicanalista, mas o contato ficou muito difícil”.



Sobre a acusação de que teria exposto traumas pessoais de Lorena, ele negou: “Quem expôs isso foi a própria pessoa”. Ao final do vídeo, o cantor afirmou que ficou em silêncio para proteger o filho e avisou que tomará medidas legais: “Se utilizarem esse vídeo para atacar, diminuir ou fazer chacota com ambas as partes, nosso time jurídico já está prontamente preparado para resolver isso na Justiça”.



Após o pronunciamento, MC Daniel voltou aos stories e compartilhou supostas capturas de tela de conversas com Lorena, acusando a influenciadora de pagar alguém para manipular prints falsos de conversas com garotas de programa e comprovantes de pagamento de pensão.



Resposta de Lorena Maria



Minutos após o vídeo de MC Daniel, Lorena Maria usou os stories do Instagram para rebater o ex. Logo no início, criticou a estratégia de comunicação do cantor: “Seria mais inteligente da sua gestão de crise mandar você subir o Legendários, mas, não... É melhor postar prints de conversa nossa sem sentido para justificar o injustificável”.



Lorena afirmou que, durante o período de resguardo após o parto, teria sido pressionada a assinar um contrato: “Você tem que contar que durante o meu resguardo vocês queriam que eu assinasse um contrato proibindo de tocar no seu nome e no nome da sua mãe. Por quê? Queriam me calar por quê?”



Sobre a infidelidade, contestou a versão apresentada por MC Daniel: “Você tem que contar que não traiu só uma vez”. Ela também rebateu a fala do cantor sobre a exposição de seus traumas pessoais: “Você tem que contar que foi atrás da minha mãe biológica insultar ela e falar coisas tão malignas para deixar ela com raiva e fazer um caos na minha família”.



Lorena afirmou que a situação ultrapassou a questão da traição: “Não fiquei com raiva porque fui traída, fiquei com nojo da sua cara de pau em se dizer santo”. E fez acusações mais graves: “O grande problema foi as armadilhas astutas que você vem fazendo, o abuso psicológico, as humilhações, ameaças de tirar a guarda do meu filho por puro ego”.



Lorena também contestou a planilha de gastos apresentada por MC Daniel: “Tem que falar que essa planilha que tu mostra de gastos com seu filho era da casa que você alugou para a sua família morar. E ainda inclui gastos de São Paulo”.



Em outro momento, desabafou sobre o impacto emocional da situação: “Até quando eu tinha que aguentar tudo que você estava fazendo calada, sem conseguir trabalhar, atrapalhando meus estudos, me fazendo chorar todos os dias e me fazendo viver o verdadeiro inferno?” E completou: “As pessoas mais perigosas que eu já conheci têm a convicção de que são pessoas boas. Invertem todas as histórias, querem escapar de todas as consequências e não assumir nenhuma responsabilidade”.



Após MC Daniel publicar novos prints nos stories, Lorena voltou a se pronunciar, trazendo mais detalhes: “Lembrando que ele continua em contato com a minha mãe biológica, acabando também com a mente dela, causando dor e discórdia.” Ela afirmou que soube antecipadamente do pronunciamento do cantor: “Antes dele se pronunciar, eu já sabia, porque ela me ligou dizendo que ele disse para ela que ia se pronunciar hoje”.



Lorena reforçou que tentou evitar a exposição: “Nunca expus ninguém e nenhum relacionamento”. E explicou o motivo de ter se manifestado publicamente: “Mas não tenho que ficar completamente doente, aguentar tudo o que ele fez durante o resguardo e tudo o que continuou fazendo depois. Eu realmente defendi por ele ser pai do meu filho”.



Ela também questionou a falta de apoio durante o período pós-parto: “Será mesmo que, mesmo eu pedindo ajuda, falando que estava doente, com todo mundo vendo meu sofrimento NO RESGUARDO, NINGUÉM me ajudou com NADA relacionado a esse homem?”



Lorena encerrou com novas críticas sobre os gastos e a pensão: “Tá incluindo na planilha o que gasta com o filho em São Paulo? Sendo que os gastos dele com o filho na casa dele não fazem parte de pensão?! Mico! Essas compras de RAs que você põe na ‘planilha’ são apenas dos quatro/cinco dias que ele passa com você. Esse outro print aí foi da casa da qual ele nos mandou sair. E sim, ele teve que pagar a moradia do filho, já que mandou a gente vazar no fim de ano, sabendo que minha casa só fica pronta no meio de janeiro. Se não pagasse a casa, porque foi ele quem mandou a gente ir embora, não poderia ser preso? Já que não tem valor de pensão nenhum que cai na minha conta”.



“Que eu saiba, se não paga pensão e manda o filho, junto com a mãe, sair da casa no fim de ano, às pressas, VOCÊ TEM QUE PAGAR, NÉ? Alguma coisa você tem que pagar! Sim, você pagou o aluguel da casa pro seu filho morar. Toma um troféu”, finalizou.