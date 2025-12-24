Vídeo! João Gomes se emociona ao assistir participação no Especial Roberto Carlos

Rio - João Gomes, de 23 anos, e Ary Mirelle se emocionaram ao assistir ao "Especial Roberto Carlos", exibido na terça-feira (23) pela TV Globo. O cantor de forró participou do tradicional programa de fim de ano e dividiu o palco com o Rei.



Em um vídeo publicado no Instagram, o casal aparece abraçado em frente à televisão. Ary não conteve as lágrimas ao ver o marido no especial e a reação foi registrada por João, que compartilhou o momento nas redes sociais. "Agora as lágrimas vieram, minha princesa. Isso é obra de Deus em nossa vida", escreveu o cantor na legenda da publicação.



Nos comentários, Ary também deixou uma mensagem para o marido. "Deus continue te abençoando, meu amor, você é merecedor de tudo isso. Obrigada por ter levado meu pai", declarou a influenciadora.



João Gomes e Ary Mirelle se casaram em outubro de 2024. Eles são pais de Jorge, de 1 ano, e Joaquim, que nasceu em setembro deste ano. Em outubro deste ano, o casal renovou os votos de casamento aos pés do Cristo Redentor, no Rio.