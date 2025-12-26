ASSINE JÁ!
'Três Graças': Gerluce enfrenta Bagdá após criminoso capturar Paulinho

Jorginho e ex se unem para salvar o policial das mãos do bandido

 Rio - O capítulo de "Três Graças", da TV Globo, desta segunda-feira (29), promete fortes emoções na comunidade da Chacrinha. Tudo começa quando Paulinho (Romulo Estrela) é encurralado por Vandílson (Vinicius Teixeira) e Alemão (Lucas Righi) enquanto lanchava. A situação piora rapidamente com a chegada de Bagdá (Xamã), que deixa claro que, em seu território, policiais não têm passagem livre.
Avisada por Kellen (Luiza Rosa) sobre o perigo que o namorado corre, Gerluce (Sophie Charlotte) não hesita. Ao encontrar o carro de Paulinho estacionado no local que os bandidos se abrigam, ela ignora o risco de enfrentar o chefe do tráfico e invade o local sozinha.
Lá dentro, Paulinho está ferido e sob a mira de Bagdá, que exige ser chamado de "senhor". No instante em que o bandido inicia a contagem regressiva para atirar, Gerluce entra declarando seu amor pelo detetive.

A coragem da personagem desestabiliza Bagdá. Ao ser acusado por ela de nunca ter conhecido o amor e viver apenas de violência, o criminoso se enfurece ao ver o beijo do casal. A tensão só é interrompida quando Jorginho (Juliano Cazarré) chega.
Chamado às pressas por Kellen, o ex-presidiário desarma Bagdá e, agora pregando a palavra de Deus, exige a libertação do casal. Em meio ao embate de gigantes entre Bagdá e Jorginho, Paulinho e Gerluce conseguem escapar, enquanto Kellen decide permanecer ao lado de Jorginho, confiando na proteção divina.
