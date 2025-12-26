ASSINE JÁ!
Sasha Meneghel curte viagem com a família e faz topless em praia

Filha de Xuxa comemorou o Natal com João Lucas, Junno Andrade e Nikki

Sasha Meneghel, de 27 anos, publicou fotos da viagem em família para comemorar as festas de fim de ano. O álbum, divulgado nas redes sociais, inclui um registro em que ela aparece fazendo topless no mar.
Na imagem, a designer de moda usa apenas a parte de baixo do biquíni e um boné. Ela cobre os seios com as mãos. A foto integra um carrossel postado no Natal, ao som da música “Step Into Christmas”, de Elton John. Na legenda, Sasha desejou feliz Natal aos seguidores.

A viagem reúne familiares próximos. Além do marido, João Lucas, aparecem Xuxa, Junno Andrade e Nikki Meneghel, prima de Sasha. Bella, a cadela da designer, também surge nos cliques.
