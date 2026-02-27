Scheila Carvalho diz que mãe perdeu carreta de churros em enchente

Rio - Scheila Carvalo revelou que a mãe, Eunice Ladeira, de 81 anos, perdeu a carrocinha em que vendia churros devido às enchentes em Minas Gerais. A ex-dançarina do grupo 'É o Tchan' também tranquilizou os amigos e fãs ao dizer, em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta quinta-feira (26), que os parentes que moram em Juiz de Fora estão bem.

"Oi, gente! Passando aqui para tranquilizar vocês, porque muita gente está me mandando direct, perguntando da minha mãe, dos meus parentes que moram em Juiz de Fora (MG). Estão todos bem, sim, graças a Deus! Eles estão em lugares que não foram afetados pela chuva", afirmou Scheila.

"Só minha mãe, coitadinha, que a carretinha dela de vender churros — ela vende churros em Matias [Barbosa, próximo a Juiz de Fora] — também está embaixo d'água. A carretinha está submersa, mas isso é o de menos. Falei para ela: 'Deixa a carretinha lá! O que importa é que a senhora está bem, está aí, num lugar protegido'", frisou a empresária.

Por fim, ela fez um pedido aos fãs. E o que quero pedir a vocês é muita oração. Quem puder ajudar com quantia, com mantimento".