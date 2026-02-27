Alok e HWASA são anunciados no Rock in Rio

Rio - O DJ Alok e a cantora sul-coreana HWASA estão confirmados como atrações do Palco Mundo, do Rock in Rio, no dia 11 de setembro. O anúncio foi feito pela organização do festival, nesta quinta-feira (26). No mesmo dia e palco se apresentará o Stray Kids, fenômeno do K-Pop.
O Rock in Rio acontece nos dias nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock - no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste.
Atrações como Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Elton John, Maroon 5, Bring Me The Horizon, Demi Lovato, Jon Batiste, Gilberto Gil, Luísa Sonza convida Roberto Menescal, Laufey, Jamiroquai, Mumford & Sons, Péricles canta Motown, Roupa Nova convida Guilherme Arantes, João Gomes e Orquestra Brasileira e Fatboy Slim também já foram confirmadas.
Criador do Rock in Rio, Roberto Medina revelou que a edição de 2026 do festival será recheada de rock. "Esse ano o pessoal do rock não pode brigar comigo. Tem rock que não acaba mais. E ainda vai ter mais rock", avisou.