Vivi Noronha, ex de Poze, é pedida em namoro

Rio - Vivi Noronha viveu uma madrugada especial neste sábado (28). A influenciadora, de 22 anos, foi pedida em namoro por Da Fúria, que preparou uma surpresa romântica para oficializar o relacionamento.



O quarto ganhou balões em formato de coração presos ao teto, fotos do casal espalhadas pela cama e a frase escrita em destaque: “Quer namorar comigo?”. O cenário também contou com um ursinho de pelúcia, chocolates e um buquê de rosas.



Além da produção caprichada, Da Fúria presenteou Vivi com um anel de compromisso. A joia chamou atenção pelo tamanho, pela espessura e pelas pedras, além de trazer o nome do casal gravado nas laterais. Uma carta completou o gesto: “Para oficializar nossa sorte, te amo”.



Nas redes sociais, o influenciador publicou imagens do momento e escreveu apenas “28.02”. Vivi respondeu de forma emocionada: “Quando você me encontrou, tudo clareou”.



O romance entre Vivi Noronha e Da Fúria começou em meados de novembro do ano passado, após trocas públicas nas redes sociais. A relação se tornou pública na virada do Ano Novo.



Também em novembro de 2025, Vivi anunciou o fim do casamento com o funkeiro MC Poze do Rodo. O casal ficou junto por cerca de sete anos e tem três filhos.