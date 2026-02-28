Com olho roxo, Ivete Sangalo faz retorno aos palcos após internação

Rio - Ivete Sangalo fez sua primeira aparição pública na noite desta sexta-feira (27) depois de sofrer um acidente doméstico. A cantora baiana se apresentou no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, ao lado do Coro do Tabernáculo, mesmo com um hematoma visível no rosto.



Ivete chegou ao local com maquiagem e penteado pensados para disfarçar os ferimentos. O olho roxo chamou a atenção, mas não impediu a apresentação, que seguiu conforme o previsto.



A artista havia sido internada em um hospital de Salvador na quarta-feira (25). Nas redes sociais, explicou o que aconteceu antes da alta médica. “Essa noite tive uma diarreia, ou virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro. Umas 7 da manhã, nessa ida ao banheiro, desidratei por conta da diarreia, minha pressão baixou, desmaiei e caí no chão com tudo”, relatou.



Em outro momento, Ivete mostrou arranhões na testa e um corte na pálpebra direita. Mesmo após o susto, tratou de tranquilizar os fãs. “Estou bem assistida, bem atendida por médicos muito competentes. Agradecida pelo carinho, pela preocupação, mas estou bem e vou ficar maravilhosa. Um beijo para vocês, um dia maravilhoso para a gente”, afirmou.



Mais cedo, também publicou um close do rosto machucado, com o olho roxo em destaque, e fez piada com a situação. “Expectativa x realidade”, escreveu, ao mostrar o resultado do acidente.