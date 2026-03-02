Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show na Zona Sul

Rio - Diogo Nogueira estreou a turnê "Infinito Samba", no Vivo Rio, na noite deste domingo (1º), e homenageou a ex-namorada, Paolla Oliveira. No palco, o cantor disse que o "amor não acaba, se transforma" e exaltou a atriz. Os dois colocaram um ponto final na relação em dezembro de 2025 após cinco anos.

"Escrevi essa canção quando estava começando uma grande história de amor na minha vida. Eu não poderia deixar de fazer esse show sem homenagear essa grande mulher, que é a Paolla Oliveira", afirmou o artista, que em seguida entoou a canção "Flor de Caña", que fez para Paolla, enquanto imagens dos dois juntos apareciam no telão.

Alcione foi uma das atrações do espetáculo e dividiu os vocais com o cantor na música "Sufoco". Filho de Diogo, Davi Nogueira também fez uma participação no show. Os dois emocionaram o público ao cantarem "Além do Espelho", de João Nogueira, pai de Diogo.

Canções como "Clareou", "Olha", "Tô Fazendo a Minha Parte" e "Pé na Areia" fizeram parte do setlist.