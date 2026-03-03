Daniel Cady, ex-marido de Ivete, tranquiliza fãs sobre estado de saúde da cantora

Rio - Ex-marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady falou sobre o estado de saúde da cantora, em uma transmissão ao vivo, nesta segunda-feira (2), após ela passar por uma cirurgia no rosto. O nutricionista disse que a artista está bem, reforçou a força dela e informou que a mãe de seus filhos deve deve receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça (3).

"Aquela mulher é de aço, então rapidinho ela vai ficar boa aí, vai ficar tranquilo. Eu estou vendo aqui que tem muita gente perguntando sobre a Veveta. E a Vevetinha está bem, eu falei com ela ontem. Eu tenho falado com ela com certa frequência e ela está bem, graças a Deus. A cirurgia foi um sucesso. Ela já tá no quarto, acho que amanhã ela vai ter alta", afirmou.

"Foi só um susto, um grande susto, né? Ela está fora de perigo e segue forte como sempre foi. Aos fãs que estão acompanhando, fiquem de boa aí que daqui a pouco ela volta. Ela já está falando para ir fazer show com o olho roxo", completou.



No mesmo dia, Ivete contou que quebrou dois ossos na região da maçã do rosto após uma queda e precisou passar por uma cirurgia no rosto, no domingo (1°). "Houve uma ruptura do osso e ele foi anexado de volta à sua estrutura original. Esse inchaço é natural, porque houve cirurgia, vasos cortados. Mas está tudo bem".