Vídeo! Galvão Bueno solta a voz no 'Progama do Ratinho' e agita a web

Rio - Galvão Bueno estreou no SBT, nesta segunda-feira (2), no comando do Galvão FC, mas antes fez uma participação no "Programa do Ratinho". Na atração, o novo contratado da emissora soltou a voz na canção "La Bamba", Ritchie Valens, no quadro "Dez ou Mil". O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

imagina você acorda de um coma de 15 anos e se depara com ISSO AQUI na sua TV



GALVÃO BUENO

NO SBT

NO PROGRAMA DO RATINHO

CANTANDO LA BAMBA



o mundo pós pandemia não é pra amadores kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/KJ3RXW55lT — G L O C K Ã O (@p4ssouoglock) March 3, 2026

"Eu não consigo nem explicar minha felicidade vendo isso. Galvão Bueno cantando no palco do Ratinho. Que momento (risos)", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Simplesmente Galvão Bueno aproveitando a vida no SBT!", disse outro. "Galvão Bueno no Ratinho! Que dias estamos vivendo na TV. Galvão livre, leve e solto nos clássicos auditórios da televisão brasileira", disparou uma terceira pessoa.

Na sequência, Galvão e Ratinho foram juntos até o estúdio do novo programa do apresentador em um carrinho da emissora. "Os corredores do SBT estão com uma harmonia gostosa. Sempre foi assim, mas agora com a presença do Galvão Bueno mudou muito mais", disse Ratinho. Galvão, então, recebeu o apresentador na estreia de sua atração.