Ana Paula se desentende com Breno no 'BBB 26': 'Não vou te dar escada para você subir'

Rio - Ana Paula Renault e Breno discutiram, na manhã deste sábado (7), ao falarem sobre a proximidade entre Chaiany e Gabriela na casa do 'Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A jornalista lembrou o episódio em que a sister desistiu de imunizar Samira, quando venceu a prova do anjo, para proteger a amiga dela.

"Do nada, uma conversa que eu tive com a (Solange) Couto, falando assim: 'Ok, mas que a Chaiany então entenda que, se ela mudar de ideia, ainda mais depois de ter falado com a Samira que a imunidade ia para ela, ela pode sofrer as consequências", disse Ana. "Ana, consequência é algo que vamos sofrer independente de qualquer coisa. A pessoa pode mudar real", opinou Breno.

A sister comentou que a atriz interpretou a situação como uma ameaça. "Nada mais natural do que, na cabeça dela, com o 'pai' e a 'mãe' dela falando mal das amigas dela aqui, colocou todo mundo sentadinho", citou Ana Paula, em referência ao 'Sincerão' em que foi mencionada por Chai. "Colocou sabendo exatamente o que estava fazendo".

Agora o tópico do Quarto Eternidade é: Chaiany!



Ana Paula: "O quê que a Couto fez? Se utilizou disso como se eu tivesse ameaçando a Chaiany"



Breno: "Cê não acha que quando alguém fala assim:'Não, faça o que você quiser, mas você vai sofrer as consequências', pode ser… pic.twitter.com/ffuUSwGlBT — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2026

Breno opinou: "Quando alguém chega para a outra e fala: 'você vai sofrer as consequências', isso pode soar como uma ameaça". Ana rebateu: "Sabe quando você vai entender como ameaça? Quando eu realmente ameaçar alguém. E você vai ver que vou deixar isso muito claro. E está breve".

O brother reforçou: "Não falei que você ameaçou, falei que pode ser entendido como ameaça. Independente de ter vindo de você ou qualquer outra pessoa". A veterana reagiu: "Independentemente de você ter ido pro Paredão Falso ou não, você vai entender muito bem quando eu ameaçar alguém".

Breno: "Não estou falando que você ameaçou. Tô falando que pode ser entendido como ameaça"



Ana Paula: "Sabe quando você vai entender quando for ameaça? Quando, realmente, eu ameaçar alguém. E você vai ver que eu vou deixar muito claro" #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/PvfgptAblu — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2026

O climão continuou, e Babu foi mencionado na discussão: "Você também quer se fazer de bom moço e acho que, mais uma vez, você tá do lado errado... Se você foi pra um Paredão Falso e voltou, muito provavelmente que você tem um apoio da Família feliz (Solange, Babu, Leandro e Chai)", disparou Ana. "Para mim não faz diferença nenhuma", comentou o biólogo. "Para mim faz, porque meu maior embate hoje em dia é com o uni duni tê (Babu)", disse a jornalista. "Não vou comprar seu embate", reforçou o brother.

FARPAS E MAIS FARPAS!



Ana Paula para Breno: "Você também quer se fazer de bom moço e acho que, mais uma vez, você tá do lado errado (...) Se você foi pra um Paredão Falso e voltou, muito provavelmente que você tem um apoio da Família feliz [Solange, Babu, Leandro e… pic.twitter.com/2qjvBxjkk0 — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2026

Na sequência, Ana falou que Babu se acha o 'dono da razão', e Breno disse que não enxergava 'traição' nisso. "Acho que você está no quarto errado. Esse é o quarto das pessoas que ameaçam, desumanas, venenosas e cruéis. Você jura que está tentando fazer uma palestra de bom moço para cima de mim. Então, pronto, vou voltar a dormir novamente, não quero mais conversar com você. Não vou te dar escada pra você subir", disparou a sister.

"Não preciso subir em cima de você, preciso fazer nada", falou Breno. "Até no discurso do Tadeu [Schmidt] você está como louva-a-deus e sozinho. Só que uma hora ou outra você vai precisar de alguém. Só que a minha escada eu não vou te dar pra você subir nenhum degrau", destacou Ana.