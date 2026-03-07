Humorista Marquito, do SBT, é transferido de hospital

Rio - Marco Antonio Gil Ricciardelli, conhecido como Marquito, foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, nesta sexta-feira (6). A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do SBT, neste sábado (7). O humorista estava internado no Hospital Nipo-Brasileiro, desde o dia 25 de fevereiro, após passar mal e sofrer um acidente de moto.

"O humorista Marquito foi transferido de hospital ontem (6) às 22h55 para dar continuidade ao tratamento no Hospital Beneficência Portuguesa, onde ficará mais próximo do médico que acompanha sua família. Durante o período em que esteve internado no Hospital Nipo-Brasileiro, o artista recebeu atendimento dedicado e de alta qualidade de toda a equipe média e assistencial", diz a nota enviada pela emissora.



O SBT, ainda, compartilhou o boletim médico atualizado de Marquito. "O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 25/02/2026, apresenta quadro clínico estável e, a pedido da família, foi transferido nesta sexta-feira (6/3/2026) para a Beneficência Portuguesa de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde dará continuidade aos cuidados assistenciais. A transferência foi planejada pela equipe médica e realizada seguindo todos os protocolos de segurança clínica".