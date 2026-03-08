Ivete Sangalo comanda festa no 'BBB 26' e dá detalhes de acidente

"Essa semana eu desmaiei na minha casa... Acordei, de madrugada, fui fazer xixi. Fiz, quando me levantei do vaso, me levantei e caí. Caí feio. Só que eu entendi que tinha caído. Não me lembro de nada. Passei a mão no rosto e senti a gosma, e era o sangue. Estou contando isso porque o povo em casa também está doido por essa fofoca. Quando passei a mão na cabeça, sangue. Só gritei: 'Mari'. Caí de novo", relatou.

"Acordei no hospital com meu médico perguntando o nome dele e eu não sabia. Olhava para ele, sabia quem era e não sabia o nome do homem. Falei o sobrenome... Foi um lance muito sério... Me machuquei, fui a São Paulo, operei. Meu médico está aí comigo", destacou.

Logo depois, ela falou sobre as teorias sobre sua queda. "Estou contando porque é tanta história que tá saindo, que fui dar uma volta com os ETs e quando voltei, caí".

Ivete Sangalo contou em primeira mão sobre o acidente que sofreu em casa durante a semana. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/WKCssyqEeq — TV Globo (@tvglobo) March 8, 2026

Pura animação

Ao som de seus maiores hits, Ivete não deixou nenhum participante parado. Em um momento da apresentação, ela ainda brincou com um dummy. "O dummy está me paquerendo, hein", disse a cantora. "Se mete comigo que eu te boto no Paredão, dummy", acrescentou.

Até o dummy está querendo a Veveta! 'Alô doçura' mexe com o coração de todos. #BBB26 #RedeBBB #FestaBBB pic.twitter.com/wMfw3FvYsi — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2026

A artista também atendeu a um pedido de música Milena, que gostaria que ela entoasse '"Não Me Compares", colaboração da artista com Alejandro Sanz, que fez parte da trilha sonora da novela "Salve Jorge". A cantora atendeu a solicitação e dividiu os vocais com a sister. "No mundo dela, eu gosto assim, curtindo a vida", destacou.

Tour pela casa

Como de costume, Ivete conheceu a casa mais vigiada do Brasil acompanhada dos participantes. No confessionário, ela votou em si mesma e justificou: "Gente, eu vou votar em quem, gente? Acho que eu vou votar em mim, que eu estou muito sapeca. Vou votar em mim pra ver se eu entro no Paredão e vou pra casa, ficar quieta em casa".

Na cozinha, ela deu uma dica aos participantes. "Quando vocês acordarem, primeiro tome um copo com água. Bota uma 'pitadex' de sal, uma pitada micro... É para você sentir uma salubridade, porque você mantém a hidratação durante todo o dia... E a primeira coisa que vocês vão comer de manhã é a proteína", comentou.

Ela também conheceu os quartos e os aposentos do líder, onde embaralhou todos os bonecos da mesa para os outros participantes não descobrirem as estratégias de Cowboy e Jonas. "Sou uma mulher honesta". Durante a visita à casa, Ivete ainda precisou lidar com algumas trocas de farpas entre Milena e Jonas. Ela repreendeu os dois.

CAOS GENERALIZADO! Juliano, Jonas, Milena e Ana Paula discutem enquanto Ivete visita a casa do #BBB26 #RedeBBB #FestaBBB pic.twitter.com/ZN8NzFQycW — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2026