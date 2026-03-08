ASSINE JÁ!
Duda Beat e Allan Souza Lima curtem show de Samuel Rosa juntinhos

Rio - Duda Beat e Allan Souza Lima foram clicados juntinhos durante o show do cantor Samuel Rosa, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, na noite deste sábado (7). Os artistas acompanharam a apresentação do ex-vocalista do Skank em um camarote do local e conversaram ao pé do ouvido. 
Nos bastidores, os dois posaram bem sorridentes ao lado de Samuel. Duda, inclusive, fez uma participação em um determinado momento do show do cantor. 
Vale lembrar que a loira anunciou o término do relacionamento com o produtor musical Tomás Tróia no início deste ano. Já Allan foi apontado como um possível affair de Wanessa Camargo em 2025, mas nenhum dos dois confirmou o suposto romance. 
