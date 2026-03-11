Wagner Moura brinca sobre saudade do Carnaval

Rio - Indicado ao Oscar na categoria "Melhor Ator" pelo papel no filme "O Agente Secreto", Wagner Moura comentou a saudade que sente do carnaval, em entrevista publicada no Instagram da Academia da premiação, nesta terça-feira (10). O artista explicou para a comediante Amelia Dimoldenberg sobre a folia brasileira e a sensação de liberdade que ela traz.

"É algo tão libertador. Sabe, as pessoas no Brasil esperam o ano inteiro pelo Carnaval. Então, às vezes eu acho que o ano no Brasil só começa mesmo depois dele, tipo em março. E é uma sensação muito libertadora porque, quando você está lá, pessoas que você conhece - como o gerente do banco em que você vai e para quem você só diz 'oi, tudo bem, senhor?' - quando você vê essa pessoa no Carnaval, é como se fosse… é como se fosse uma interação completamente diferente", disse Wagner.

Na sequência, ele, em tom bem-humorado, expressou a saudade que sente do carnaval. "Eu estou sempre sendo indicado a um Oscar... e eu só queria estar no Carnaval", afirmou, aos risos.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por The Academy (@theacademy)

