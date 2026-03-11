Luiza Possi fala pela primeira vez sobre exposição do namoro com Maria Gadú

Rio - Luiza Possi, de 41 anos, quebrou o silêncio sobre uma polêmica envolvendo ela e Maria Gadú. Dona de hits como "Shimbalaiê" e "Dona Cila", a cantora expôs no Instagram que havia namorado a filha de Zizi Possi no passado e revelou que se arrependia por isso.

"Acho assim: principalmente quando você começa a seguir Jesus, já é avisado que essas coisas vão acontecer com você. Vão tacar pedra, as pessoas vão falar. Mas isso é uma coisa tão antiga. O que posso falar da Maria Gadú é que ela é uma excelente cantora, sempre admirei ela muito como cantora e é isso. Não vou me aprofundar", disse a filha de Zizi Possi, em entrevista ao "Jornal dos Famosos", da LeoDias TV.

"Eu creio que as coisas que a gente não dá importância vão sumindo, se esvaindo pelo ralo. Tanto que é a primeira vez que eu falo sobre isso e não quero me estender, não porque eu tenha nenhum problema, mas porque isso não é importante na minha vida", completou Luiza.

Entenda

Em novembro do ano passado, Luiza desabafou sobre "uma série de coisas injustas" e o medo que sentia após o Supremo Tribunal Federal decidir manter a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela, então, declarou que se apoiava na bíblia e refletiu sobre fé.