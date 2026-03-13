Presidente do SBT pede desculpa à Erika Hilton após comentários de Ratinho

Rio - A deputada federal (PSOL-SP) Erika Hilton contou, nesta quinta-feira (12), que recebeu um "pedido de desculpas" da presidente do SBT, Daniela Beyruti, devido comentários feitos por Ratinho, que afirmou que ela "não é mulher" durante programa ao vivo. A parlamentar ressaltou que entrou com ações judiciais direcionadas apenas ao comunicador, sem envolver a emissora.



"Recebi uma ligação da Daniela Abravanel mais cedo. Me ligou, trouxe a visão do grupo. Pediu desculpas. Falou que o programa era ao vivo. Então, me parece que esse não é um comportamento que representa o SBT e o Grupo Silvio Santos", disse ela, em entrevista ao "Jornal dos Famosos", da Leo Dias TV.



"É um caso isolado do apresentador Ratinho e nós seguiremos atuando para que todas as ações sejam destinadas a ele. Tendo em vista essas respostas que foram recebidas e essa ligação que recebi da presidente da emissora", complementou a deputada.

Na sequência, Erika deu detalhes da ligação. "Ela me ligou. Tivemos uma conversa de quase dez minutos. Ela foi muito gentil, muito educada. Eu disse para ela, inclusive, o quanto minha avó sempre gostou muito do SBT, do Silvio Santos. Eu cresci vendo o SBT. Ela ficou extremamente feliz e reiterou o pedido de desculpas da emissora".



Entenda



Durante o "Programa do Ratinho" desta quarta (11), o apresentador disse que Erika "não é mulher" ao opinar sobre a eleição dela como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. O comunicador recebeu muitas críticas de internautas. Vale lembrar que a parlamentar é uma mulher transexual.



Nesta quinta, a Erika protocolou um pedido de investigação no Ministério Público Federal (MPF) contra o apresentador por falas consideradas transfóbicas feitas durante o programa de televisão. A parlamentar também pede indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à população trans e travesti.