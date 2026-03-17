Ex-marido de Sandy, Lucas Lima é hospitalizado e explica diagnóstico

Rio - O ex-marido de Sandy, Lucas Lima chamou atenção dos fãs ao surgir em um hospital para realizar um procedimento médico. O artista explicou que enfrentava dores causadas por uma hérnia e optou por um bloqueio para aliviar o problema, após semanas tentando controlar o quadro com fisioterapia.



Nas redes sociais, o músico compartilhou registros no ambiente hospitalar e tranquilizou o público ao afirmar que tudo ocorreu bem. Ele também contou que deve reduzir o ritmo de trabalho nos próximos dias para focar na recuperação.



"Gurizadinha, fiz um procedimentinho chato aqui de bloqueio na minha hérnia. Foi tudo sussa, tudo tranquilo, mas dá uma abalada. Acho que vou precisar dar um tempinho aqui pra me recuperar, volto em breve com entretenimento de altíssimo nível, sofisticação e sensualidade. Até por que essa hérnia veio de carregar o entretenimento da internet brasileira nas costas", disse, em tom bem-humorado.



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