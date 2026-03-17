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Kevi Jonny presenteia Sthe Matos com carrão avaliado em R$ 1,5 milhão

Ex-A Fazenda também ganhou um relógio de marca do marido

Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento
Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento -
Rio - A influenciadora digital Sthe Matos foi supreendida pelo marido, o cantor Kevi Jonny, com presentes luxuosos no dia que eles celebram um ano de casamento. A ex-A Fazenda ganhou um carro, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão, e um relogio de marca, que custa em média R$ 25 mil. Registros dos 'mimos' foram publicados nas redes sociais, nesta segunda-feira (16). 
"Sem acreditar nessa surpresa!! Um ano de casadoss", diz a publicação em conjunto do casal. Na publicação, Sthe ainda mostrou uma mensagem deixada por Kevi. "Por todas as vezes que me apoiou, por toda a alegria que trouxe para a minha vida, por todo o amor que encontrei com você, por isso tudo, e muito mais. Sempre irei te amas". 
 
 
 
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Famosos e anônimos reagiram à publicação. "Que Deus abençoe poderosamente vocês", disse Lucas Guimarães. "Lindos! Que Deus abençoe muito", afirmou outro. "Amém! Prosperidade! Amor! Isso é maravilhoso! Fiquei feliz por vocês", comentou Mariana Fagundes. "O presente de milhões", disparou um internauta. "Vocês são lindos", opinou outro. 
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Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento
Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento Reprodução do Instagram
Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento
Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento Reprodução do Instagram
Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento
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Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento
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Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento
Sthe Matos ganha presentes de luxo em aniversário de casamento Reprodução do Instagram
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