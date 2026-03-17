Kevi Jonny presenteia Sthe Matos com carrão avaliado em R$ 1,5 milhão

Rio - A influenciadora digital Sthe Matos foi supreendida pelo marido, o cantor Kevi Jonny, com presentes luxuosos no dia que eles celebram um ano de casamento. A ex-A Fazenda ganhou um carro, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão, e um relogio de marca, que custa em média R$ 25 mil. Registros dos 'mimos' foram publicados nas redes sociais, nesta segunda-feira (16).



"Sem acreditar nessa surpresa!! Um ano de casadoss", diz a publicação em conjunto do casal. Na publicação, Sthe ainda mostrou uma mensagem deixada por Kevi. "Por todas as vezes que me apoiou, por toda a alegria que trouxe para a minha vida, por todo o amor que encontrei com você, por isso tudo, e muito mais. Sempre irei te amas".







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Famosos e anônimos reagiram à publicação. "Que Deus abençoe poderosamente vocês", disse Lucas Guimarães. "Lindos! Que Deus abençoe muito", afirmou outro. "Amém! Prosperidade! Amor! Isso é maravilhoso! Fiquei feliz por vocês", comentou Mariana Fagundes. "O presente de milhões", disparou um internauta. "Vocês são lindos", opinou outro.