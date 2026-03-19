Luciana Gimenez comenta briga envolvendo mãe e irmão

Rio - Luciana Gimenez, de 56 anos, se manifestou, na noite desta quarta-feira (18), sobre a recente briga familiar envolvendo o irmão e a mãe dela , Marco Antonio e Vera, respectivamente, que terminou com a presença da polícia. Apesar do desentendimento, a apresentadora garantiu que já está tudo bem entre eles.

"São meus amores. Todo mundo tem família e sabe que família é um leque de coisas, mas eles já se acertaram. Está tudo certo. Eles estão bem já, acho que às vezes precisa dar uma respirada", disse Luciana em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do "Metrópoles".

A apresentadora, ainda, comentou se fica preocupada por estar longe dos dois, já que mora em São Paulo. "É todo mundo adulto. Tenho que me preocupar com a minhas coisas, mas sou muito reservada e às vezes as coisas tomam uma proporção que não é real. Está tudo ótimo", reforçou.





Entenda

Vizinhos do prédio onde Vera e Marco moram relataram gritos e acionaram as autoridades após um desentendimento entre eles dentro do apartamento, no último fim de semana, em Botafogo, na Zona Sul. Segundo informações da "Quem", o ator teria chegado de uma festa quando iniciou a discussão com a mãe. Luciana Gimenez, irmã de Marco, acionou o advogado Sylvio Guerra para intermediar a situação.

Em nota, o profissional destacou que nem toda ida à delegacia resulta em desdobramentos judiciais. "A presença na delegacia de polícia nem sempre resulta em processo judicial. Muitas vezes, o melhor caminho jurídico é à mediação e o restabelecimento do diálogo", afirmou.



De acordo com o advogado, o conflito foi resolvido ainda no âmbito da conciliação. "Foi um caso familiar que, felizmente, foi apaziguado de forma técnica e rápida, preservando a relação entre mãe e filho. A justiça também se faz na resolução consensual de conflitos. Situações de estresse no ambiente policial exigem técnica e calma", explicou.



